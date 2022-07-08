В Новосибирске на новой Ледовой арене начали заливать лёд

На строящемся ЛДС в Новосибирске рабочие приступили к заливке пробного льда. Строительство Ледовой арены идет в соответствии с утвержденным графиком, а контролирует исполнение Правительство Новосибирской области.

С 1 июля начали заливать пробный лед на большой арене. Тестирование показало, что оборудование и устойчивость бетона достаточно работоспособно, о чем сообщил и.о. главы регионального Минстроя Алексея Колмакова. Но первый лед – это лишь временная мера, чуть позже его растопят. Окончательное и основное ледовое покрытие зальют перед открытием арены, а сам процесс разобьется на несколько этапов. Добавим, что строительство Многофункциональной ледовой арены идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Сейчас рабочие продолжают монтаж наружных сетей коммуникаций, а также отделывать внутренние помещения. Кроме того, параллельно идет и благоустройство территории.

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