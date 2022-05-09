В центре Новосибирска начался Парад Победы 9 мая

9 мая новосибирцы собрались в центре города, чтобы посмотреть праздничную программу в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент Atas.info с места событий, парад начался с троекратного «Ура».
«Слава солдатам ВОВ и труженикам тыла. Слава народу победителей. Ура, товарищи!»
именно с этих слов начался парад Победы – под сопутствующий ему гимн Российской Федерации.
Торжественную программу открыли курсанты военных училищ. По площади прошла рота почётного караула и другие. Atas.info следит за развитием Дня Победы в центре Новосибирска. Прямую трансляцию можно посмотреть по следующей ссылке.
Добавим, что уже тысячи новосибирцев пришли на Парад Победы-2022 на площадь Ленина. Не только новосибирцы пришли на площадь. Приехали и из других районов, Бердска, Линево, Искитима. Торжественные мероприятия пройдут по всей области, но все же в Новосибирске самые масштабные.