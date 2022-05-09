В центре Новосибирска начался Парад Победы 9 мая

Добавим, что уже тысячи новосибирцев пришли на Парад Победы-2022 на площадь Ленина. Не только новосибирцы пришли на площадь. Приехали и из других районов, Бердска, Линево, Искитима. Торжественные мероприятия пройдут по всей области, но все же в Новосибирске самые масштабные.