В центре Новосибирска начался Парад Победы 9 мая

В центре Новосибирска начался Парад Победы 9 мая
В центре Новосибирска начался Парад Победы 9 мая
Сегодня, 10:41ГородФото: Трансляция ОТС
В понедельник, 9 мая на площади Ленина в Новосибирске началась торжественная программа Дня Победы.

9 мая новосибирцы собрались в центре города, чтобы посмотреть праздничную программу в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент Atas.info с места событий, парад начался с троекратного «Ура».

«Слава солдатам ВОВ и труженикам тыла. Слава народу победителей. Ура, товарищи!»

именно с этих слов начался парад Победы – под сопутствующий ему гимн Российской Федерации.

Торжественную программу открыли курсанты военных училищ. По площади прошла рота почётного караула и другие. Atas.info следит за развитием Дня Победы в центре Новосибирска. Прямую трансляцию можно посмотреть по следующей ссылке.

Добавим, что уже тысячи новосибирцев пришли на Парад Победы-2022 на площадь Ленина. Не только новосибирцы пришли на площадь. Приехали и из других районов, Бердска, Линево, Искитима. Торжественные мероприятия пройдут по всей области, но все же в Новосибирске самые масштабные.

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