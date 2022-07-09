Пора купаться: вода в реке Обь прогрелась до +20,6 градусов

Пора купаться: вода в реке Обь прогрелась до +20,6 градусов
Пора купаться: вода в реке Обь прогрелась до +20,6 градусов
Вчера, 10:25ГородФото: atas.info

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище прогрелась до +20,6

В субботу, 9 июля Западно-Сибирский гидрометцентр назвал температуру воды в реке Обь и Новосибирском водохранилище.

По данным синоптиков, вода прогрелась до +20,6 градусов тепла – самое время купаться. Еще вчера температура в Новосибирском водохранилище составляла 19,9 градусов.

Уже сейчас воздух прогрелся до +24 градусов, а после обеда столбик термометра покажет +28 – настоящая жара. Ясная и теплая погода сохранится в Новосибирске всю неделю.

А в воскресенье 10 июля и в понедельник 11 июля температура поднимется до +30 градусов. Небольшой дождь и постепенное снижение тепла до +20 градусов придут после 15 числа.

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