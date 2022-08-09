Минздрав хочет отсудить у застройщика семи поликлиник в Новосибирске 54 млн рублей

Минздрав подал иск к строителю семи новосибирских поликлиник на 54 миллиона

Министерство здравоохранения Новосибирской области обратилось в Арбитражный суд с иском к ООО «Седьмая концессионная компания», которая входит в группу компаний «ВИС». Цель – взыскание 54 млн рублей. Данная компания занимается строительством семи поликлиник в регионе. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Стоит отметить, что проект создания 7 поликлиник в городе реализуется по соглашению о государственно-частном партнерстве, где частным партнером выступает ООО «Седьмая концессионная компания». Новые медучреждения должны построить на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета. Планировалось, что в 2023 году поликлиники уже начнут принимать пациентов. Однако начало строительства откладывали из года в год. При всем при этом, стоимость строительства выросло с 7 млрд рублей до 14 млрд.

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