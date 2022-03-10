Мэр Анатолий Локоть поручил ликвидировать снегоотвал на улице Лазурной в Новосибирске

Снегоотвал на улице Лазурной ликвидируют в Новосибирске. Об этом пишет издание «Прецедент», ссылаясь на пресс-службу городской администрации.
Анатолий Локоть дал поручение перестать складировать снег в микрорайоне. Мэр Новосибирска уточнил, что следующей зимой необходимо, прежде всего, думать о людях. Снегоотвал мешал жителям близлежащего ЖК. Коммунальщики складировали снег тоннами прямо напротив дома.
По словам Локтя, организация снегоотвалов в жилых кварталах – это большая ошибка. Об этом говорят множество жалоб от жителей дома, в частности по улице Лазурной. Мэр поручил устранить эксплуатацию снега на участке уже на этой неделе.