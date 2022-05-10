Горячую воду отключат в зоне двух ТЭЦ с 12 мая в Новосибирске

Первыми в очереди на отключение водоснабжения станут жители центра Новосибирска, Железнодорожного, Заельцовского и Дзержинского районов. Горячую воду перекроют по улицам, входящим в зону ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Точные адреса можно посмотреть по ссылке.
Как добавили в Сибирского генерирующей компании, работы продляться до 24 мая. Горожан предупредили о возможных подрывах трубы под землей во время испытаний – всем посоветовали обходить участок ремонта.
Отметим, в 2021 году испытания на повреждения трубопроводов в Новосибирске начались 11 мая, потому что отопительный сезон завершили на пять дней раньше. Обычно такие работы проходят в несколько этапов, а за этим следует отключение воды в разных районах до конца лета.
Напомним, в середине апреля жители частного сектора на Гусинобродском шоссе в Новосибирске остались без газа из-за переброски участка газопровода. В мэрии пояснили, что подобное решение вызвано риском повреждения коммуникации рядом с трубой.