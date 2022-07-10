Демонтированный на площади Калинина газетный киоск вернули владельцу в Новосибирске

Один из двух демонтированных киосков по продаже прессы вернули его владельцу поврежденным. Судьба второй торговой точки пока неизвестна

Предпринимателям, торгующим прессой на площади Калинина, вернули газетный киоск, который незаконно демонтировали 7 июля. Ларек поврежден, его стены помяты, товар, который находился внутри, пришел в негодность. Бизнесмены намерены взыскать ущерб с мэрии Новосибирска в суде, пишет НГС со ссылкой на представителя компании. Мэрия очищает площадь Калинина от нестационарных объектов торговли в рамках установки стелы "Город трудовой доблести", которую на днях начали монтировать. Депутаты горсовета еще весной этого года наложили мораторий на снос киосков. Это относится только к добросовестным владельцам, чьи павильоны законно установлены на муниципальной земле.

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