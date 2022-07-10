В Новосибирске на ремонт проспекта Дзержинского потратят 111,9 млн рублей

В Новосибирске на ремонт проспекта Дзержинского потратят 111,9 млн рублей
В Новосибирске на ремонт проспекта Дзержинского потратят 111,9 млн рублей
10 июля, 14:46ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Конкурс на ремонт дорожного полотна на проспекте Дзержинского объявлен в Новосибирске. Начальная стоимость контракта составляет 111,9 млн рублей

МКУ "Управление дорожного строительства" проводит электронный конкурс на ремонт асфальтового покрытия на проспекте Дзержинского, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 111,9 миллиона рублей. Итоги тендера подведут 28 июля.

Победитель конкурса должен будет снять старое покрытие и уложить новый слой асфальтобетонной смеси, поднять смотровые инженерные колодцы и колодцы ливневой канализации.

Работы планируется провести в три этапа, с 10 августа до 7 октября 2022 года.

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