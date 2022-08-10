Кадыров заценил строящийся ЛДС в Новосибирске

Так, в новой ледовой арене уже установили первую партию 500 кресел. Всего там ожидается более 10 тысяч сидений. На следующей неделе внутри ЛДС поставят видеоэкраны.
Продолжается и внутренняя отделка помещений и благоустройство территории вокруг здания. Практически завершился монтаж лифтов. На одной из стен малой ледовой арены установлено панно со знаковыми объектами Новосибирска, среди которых Оперный театр, Бугринский мост и новый ЛДС.
Напомним, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что возведение парка у нового ЛДС завершено на 63% к 5 августа. Его откроют уже до конца 2022 года.