Кадыров заценил строящийся ЛДС в Новосибирске

Продолжается и внутренняя отделка помещений и благоустройство территории вокруг здания. Практически завершился монтаж лифтов. На одной из стен малой ледовой арены установлено панно со знаковыми объектами Новосибирска, среди которых Оперный театр, Бугринский мост и новый ЛДС.