Кадыров заценил строящийся ЛДС в Новосибирске

Кадыров заценил строящийся ЛДС в Новосибирске
Кадыров заценил строящийся ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 10:21ГородЭмилия КаплунскаяФото: сайт Правительства НСОВид изнутри в ледовой арене

Кадыров приехал оценить строительство ледовой арены в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников показал первому заместителю Министра спорта РФ Азату Кадырову процесс строительства ЛДС. Такое выездное совещание прошло впервые, о чем рассказали в правительстве региона.

Так, в новой ледовой арене уже установили первую партию 500 кресел. Всего там ожидается более 10 тысяч сидений. На следующей неделе внутри ЛДС поставят видеоэкраны.

Продолжается и внутренняя отделка помещений и благоустройство территории вокруг здания. Практически завершился монтаж лифтов. На одной из стен малой ледовой арены установлено панно со знаковыми объектами Новосибирска, среди которых Оперный театр, Бугринский мост и новый ЛДС.

Напомним, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что возведение парка у нового ЛДС завершено на 63% к 5 августа. Его откроют уже до конца 2022 года.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостигубернаторТравниковлдсНовосибирская область#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы