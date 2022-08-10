Когда будут бассейны с подогревом в левобережье Новосибирска – открыть обещали в 2022

В Новосибирске не откроют бассейны с подогревом на Бугринском пляже в 2022

Жители левого берега Новосибирска рассказали, что на Бугринском пляже остановилось строительство трёх долгожданных элитных бассейнов с подогревом, которые мэрия обещала открыть летом 2022 года. Редакция Atas.info узнала, что случилось с проектом и когда новый аква-комплекс всё же появится.

«Меня очень заинтересовал проект с открытыми бассейнами на левом берегу. О нём сообщали СМИ в прошлом году, и мы ждали этот крутой комплекс этим летом. Левый берег всегда обделён развлечениями. На Бугринском пляже есть бассейн, но он закрыт на ремонт уже второй год. С ребенком приходится ездить в Бердск или на правый берег, чтобы поплавать. Сейчас на месте строительства нового комплекса видно только деревянные поддоны, рабочих нет, такое ощущение, что проект отменили», - рассказала Atas.info жительница левобережья Новосибирска Екатерина Васильева. Проект комплекса с тремя бассейнами на 499 мест на Бугринском пляже анонсировала ровно год назад вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Большой бассейн должен был появиться ещё осенью 2021-го, но этого не произошло. Власти выполнили только одно обещание – подготовили трассы для ватрушек, которые работают с минувшей зимы. «Комплексный проект «Бассейны и сноутьюбинг» на территории парка «Бугринская роща» состоит из двух частей. В рамках работ по запуску части комплекса, функционирующей в летний период, на сегодняшний день выполнены следующие виды работ: проектные и изыскательские работы, устройство каркаса террас, подведены коммуникации, установлены каркасы всех трех бассейнов», - сообщили на запрос Atas.info в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. В муниципалитете добавили, что сроки открытия долгожданных бассейнов изменились из-за сложной политической и экономической ситуации. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

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