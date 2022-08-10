Масочный режим вернут в Новосибирске, лишай от детей мигрантов, пляж без бассейнов

В Новосибирской области рекомендовали снова носить маски в общественном транспорте, дети мигрантов, гуляющие по помойкам стали разносчиком лишая и элитных бассейнов с подогревом на левом берегу пока не ждите - самые интересные новости на сегодня, 10 августа от Atas.info.

Готовьте маски: масочный режим снова вернут в Новосибирске Оперштаб дал рекомендацию вернуть масочный режим, пока только в общественном транспорте. Его отменили 20 марта 2022 года, а в августе придется снова вспомнить былые ковидные времена. Кстати, работники торговли и учреждений культуры тоже будут в масках, - такая вот рекомендация. Эти меры связаны с тем, что заболеваемость коронавирусом снова растет в нашем регионе. Поэтому усиляется и вакцинация населения, в частности студентов, школьников и педагогов. Сотрудница полиции расклеила по Новосибирску интимные фото любовницы бойфренда Дети мигрантов разносят лишай в Новосибирске – родители в шоке Жители микрорайона «Матрёшкин двор» обвинили детей мигрантов во вспышке стрептодермии (лишая). Якобы ей уже заразились несколько детей и взрослых. Всему виной – соседи из ближних стран. По словам новосибирцев, их дети гуляют по помойкам, а родители за происходящим и вовсе не следят. Однако такое заявление горожане восприняли неоднозначно и обвинили жалующихся матерей в разжигании национальной розни. Дом рок-певицы Янки Дягилевой признали культурным наследием в Новосибирске Элитные бассейны на Бугринском пляже не появятся в Новосибирске На пляже в 2022 году должны были появиться три долгожданных бассейна с подогревом. Их открытие анонсировали этим летом. Однако сроки эксплуатации изменились в связи с нестабильной политической и экономической ситуации. Теперь объекты введут в следующем, 2023 году. Напомним, мэрия Новосибирска рассмотрит вопрос выплаты 293 млн. рублей ООО «АльянсСтрой» после предъявления застройщиком исполнительного листа. В суде мэрия проиграла кассацию по делу о несостоявшемся строительстве бизнес-центра у лицея №22. Выплата огромной компенсации застройщику становится актуальнее.

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