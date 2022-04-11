Муниципальные бани в Новосибирске передадут инвесторам

Муниципальные бани в Новосибирске передадут инвесторам
Муниципальные бани в Новосибирске передадут инвесторам
Сегодня, 04:18ГородФото: pixabay.com
Шесть бань передадут трем инвесторам.

В Новосибирске власти заявили о готовности передать муниципальные бани в частные руки. Так, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин отмечал, что бани проработают до конца апреля 2022 года, а уже после их закроют и отдадут инвесторам.

Известно, что власти региона решили отдать бани инвесторам из-за высокой стоимости содержания. Каждый год из бюджета выделялось 22 миллиона рублей, а в 2021 году, когда из-за ковидных ограничений доходы бань значительно снизились, тогда было выделено 38 миллионов рублей.

Витухин добавлял, что если бы не предоставлялись субсидии, то работа всех бань была бы убыточна. На ремонт и содержание бань необходимо вложить более 240 миллионов рублей. Однако, по словам главы департамента инвестиций, сейчас таких денег в городском бюджете нет.

В структуру МБУ «Банное хозяйство «Сибирячка» входят 6 бань. Самые популярные по посещаемости расположены на адресах: баня № 36 на Петропавловской, № 7 на Гурьевской и № 3 на Беловежской. За ними идут «Бодрость» на Первомайской, баня № 26 на Чекалина и № 22 на Смоленской.

Каждый инвестор заберет по две бани. Всего инвестиционных соглашений будет три.

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