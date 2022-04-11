Муниципальные бани в Новосибирске передадут инвесторам

Витухин добавлял, что если бы не предоставлялись субсидии, то работа всех бань была бы убыточна. На ремонт и содержание бань необходимо вложить более 240 миллионов рублей. Однако, по словам главы департамента инвестиций, сейчас таких денег в городском бюджете нет.