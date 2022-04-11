Землю для строительства «Диснейленда» нашли в Новосибирске

Землю для строительства «Диснейленда» нашли в Новосибирске
Землю для строительства «Диснейленда» нашли в Новосибирске
Сегодня, 09:02ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Территория превышает 550 га. Вокруг участка - лес. Там могут построить малоэтажные дома или частный сектор.

В Новосибирске нашли участок земли, на котором можно построить «Диснейленд». Известно, что территорию в Октябрьском районе застройщик когда-то перевел в зеленую зону, для того, чтобы не платить налоги. Позднее мэрия Новосибирска запретила там строительство жилья. Главный архитектор города Александр Ложкин уверен, что на этом участке земли можно построить парк развлечений.

В Институте градостроительного планирования приступили к корректировкам проекта планировки участка возле Бугринского моста, улицы Большевистской, железной дороги и руслом Оби. Территория превышает 566 га.

Эта огромная часть представляет собой «дикую» землю. Здесь нет инженерных путей и никакой транспортной инфраструктуры. Около четверти территории занимает карьер «Борок», на месте которого ранее планировалась рекреационная зона.

Пару лет назад на участке хотели построить жилмассив «Солнечная Долина» с детсадами, школой и поликлиникой. Для этого застройщик ЗАО «Труд» приобрёл земельный участок в 41 га. По словам главы департамента и архитектуры города Алексея Кондратьева, спустя время собственник перевёл землю в зону рекреации, чтобы экономить на налогах.

Новая версия генплана проекта застройки предусматривает строительство малоэтажных или частных домов вблизи карьера «Борок». Численность населения не должна превышать 9-ти тысяч человек. Постройку жилмассива «Солнечная Долина» исключили полностью, а «зеленый статус» земли теперь закреплён в генплане, что исключает застройку.

Кондратьев отмечает, что ЗАО «Труд» пытается оспорить в суде закрепление статуса рекреационной зоны и восстановить свои права на застройку. По словам общественника Михаила Рязанцева, в случае выигрыша иска на земле будет разрешено строить только торговый центр, который будет не рентабелен в этом месте.

Главный архитектор города Александр Ложкин предложил отдать территорию инвесторам. По его словам, они уже несколько лет приходят с проектами очередного «Диснейленда», пишет НГС.

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