Как на Мальдивах: температура воды в Оби и водохранилище прогрелась до +20 градусов

По данным синоптиков, вода прогрелась до +20,6 градусов тепла – самое время купаться. Такая температура воды держится уже несколько дней.
Утром воздух прогрелся до +24 градусов, а после обеда столбик термометра покажет +29 – настоящая жара. Ясная и теплая погода сохранится в Новосибирске до пятницы 15 июля. А жаркое солнце начнет покидать регион со среды 13 июля.
Там столбик термометра покажет максимальную температуру - +21…+22 тепла. По данным «Яндекс. Погоды», больше аномальной жары в июле не ожидается.