Как на Мальдивах: температура воды в Оби и водохранилище прогрелась до +20 градусов

Как на Мальдивах: температура воды в Оби и водохранилище прогрелась до +20 градусов
Как на Мальдивах: температура воды в Оби и водохранилище прогрелась до +20 градусов
Вчера, 09:22ГородФото: atas.info

Температура воды в Оби и Новосибирском водохранилище превысила +20 градусов

В понедельник, 11 июля Западно-Сибирский гидрометцентр назвал температуру воды в реке Обь и Новосибирском водохранилище. По прогнозу, сегодня последний и самый жаркий день этим летом – повод искупаться.

По данным синоптиков, вода прогрелась до +20,6 градусов тепла – самое время купаться. Такая температура воды держится уже несколько дней.

Утром воздух прогрелся до +24 градусов, а после обеда столбик термометра покажет +29 – настоящая жара. Ясная и теплая погода сохранится в Новосибирске до пятницы 15 июля. А жаркое солнце начнет покидать регион со среды 13 июля.

Там столбик термометра покажет максимальную температуру - +21…+22 тепла. По данным «Яндекс. Погоды», больше аномальной жары в июле не ожидается.

Фото:Яндекс. Погода

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