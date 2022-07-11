Коммунальный фонтан забил на улице Авиастроителей в Новосибирске

Коммунальный фонтан забил на улице Авиастроителей в Новосибирске
Коммунальный фонтан забил на улице Авиастроителей в Новосибирске
Вчера, 15:51ГородФото: vk.com/incident_nsk
Коммунальная авария произошла в Дзержинском районе Новосибирска. Очевидцы публикуют в соцсетях видео мощных потоков воды, которые под большим давлением вырываются из поврежденной трубы

Днем в понедельник, 11 июля, на улице Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска прорвало магистральный теплопровод, проложенный вдоль дороги на поверхности. Многометровые струи воды забили из громадной трубы, заливая все вокруг на десятки метров.

Видео:АСТ-54

Как сообщили в компании СГК, авария связана с повышением давления в трубопроводе в ходе гидравлических испытаний. Энергетики подчеркнули – труба во время испытаний заполнена холодной водой.

"Аварийно-выездная бригада перекрыла трубопровод и в ближайшее время приступит к устранению повреждения. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении энергокомпании.

"Да там давно уже пора бы ей развалиться, на ней живого места нет", - прокомментировал прорыв трубы местный житель Алексей Дюка.

Согласно данным муниципального портала города Новосибирска, по состоянию на 15:40 местного времени аварийных отключений холодной воды в жилых домах Дзержинского района не зафиксировано.

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