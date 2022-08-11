Мэр объяснил демонтаж стелы в честь героев ВОВ у «Ройял Парка» в Новосибирске

В Новосибирске демонтировали и убрали стелу, установленную в память о героях Великой Отечественной войны. Многих горожан обеспокоил данный факт, потому что стало известно о строительстве на этом месте гостиницы. Почему и куда убрали стелу с площади Калинина, ответил мэр города Анатолий Локоть на совещании 11 августа.

Стела долгие годы стояла рядом с ТРЦ «Ройял Парк». Оказывается, снос связан с предстоящим открытием стелы «Город трудовой доблести». Так как на площади идет облагораживание территории, сама конструкция находилась уже не в презентабельном виде. Ее долгое время не реставрировали и власти приняли решение переместить ее на другое место. «Стелу не разбирали, а просто убрали. Ее реставрацией займется строительная организация, которая облагораживает прилегающую территорию», объяснил глава города Анатолий Локоть. Куда именно переместят стелу – пока неизвестно. Вопросом дальнейшей судьбы займется администрация Центрального округа, в том числе депутаты. Определение места будет обсуждаться и продумываться. Возможно, ответственные лица даже создадут опрос, в котором новосибирцы помогут определиться с местом установки конструкции после реставрации. Напомним, мемориальную доску в память о погибшем при спецоперации военнослужащем Камиле Хабибназарове откроют на фасаде школы № 24 в Новосибирске 6 сентября. Эта история чуть не завершилась скандалом, но в дело вмешался мэр Анатолий Локоть.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter