SPA-санаторий с рестораном у моря продают под Новосибирском за 360 млн рублей

В Новосибирской области выставлен на продажу SPA-санаторий. Владелец просит за него три сотни миллионов рублей. Объявление появилось на одном из бесплатных сайтов.

Продавец отмечает, что объект имеет площадь почти 3 тысячи квадратных метров. Он находится на улице Морской – рядом с Обским морем. Санаторий стоит посреди соснового бора и у него есть собственный берег. Само здание имеет четыре этажа. В нем есть 63 номера. Кроме того, SPA-санаторий имеет ресторан, конференц-залы, аквацентр, тренажерный зал, детский игровой центр, два бассейна. Стоимость объекта – 360 млн рублей. Напомним, аргентинский бар продают за 12 млн рублей в Новосибирске. Отмечается, что бар находится на улице Урицкого. Вероятно, что это заведение под названием Alza Bar, которое часто посещают блогеры и известные люди Сибири и России.

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