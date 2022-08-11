Строительство новой станции метро «Спортивная» завершается в Новосибирске

Строительство новой станции метро «Спортивная» завершается в Новосибирске
Строительство новой станции метро «Спортивная» завершается в Новосибирске
Сегодня, 08:51ГородФото: мэрия Новосибирска
К концу сентября 2022 года в Новосибирске завершится строительство новой станции метро «Спортивная». Эту информацию подтвердил мэр города Анатолий Локоть 10 августа на совещании.

Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и укладка плиткой. Фасадную часть станции обшивают металлическими панелями с современной подсветкой. Продолжается монтаж раздвижных дверей.

Благоустройство прилегающей территории также идет полным ходом. Сейчас вокруг ЛДС готовят бетонную поверхность для проезда транспорта к станции. К завершению работ там уложат плитку.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников показал первому заместителю Министра спорта РФ Азату Кадырову процесс строительства ЛДС. Такое выездное совещание прошло впервые, о чем рассказали в правительстве региона.

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