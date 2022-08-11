Жители Новосибирской области возмущены открытием исправительного центра в городе

«ИЦ планируется разместить в черте города, вокруг находятся многоквартирные дома и частный сектор. Буквально в 100 метрах от данного центра находится школа №10»,
рассказали искитимцы.
По словам жителей города, в центре отбывают «лица с наркозависимостью, хулиганы, больные туберкулёзом и СПИДом, заключенные, отбывшие часть срока, совершившие преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбой, изнасилование, убийство и тому прочее».
Горожане обеспокоены, что осужденные будут гулять по городу, приходить в поликлиники и больницы, куда ходят простые граждане.
«Размещение исправительного центра резко ухудшит криминогенную обстановку в нашем городе. Мы опасаемся за здоровье и будущее наших детей, за формирование их личности»,
написали сибиряки.
При этом большинство комментаторов не увидели в открытии центра ничего страшного. Другие же поддержали автора поста.
Напомним, в ГУФСИН Новосибирской области заявили, что не будут открывать исправительный центр для трудоустройства заключенных в ООО «Новосибирска птицефабрика». На птицефабрике хотели открыть исправительный центр на 50 мест для осужденных, которых приговорили к принудительным работам.