Жители Новосибирской области возмущены открытием исправительного центра в городе

По словам жителей города, в центре отбывают «лица с наркозависимостью, хулиганы, больные туберкулёзом и СПИДом, заключенные, отбывшие часть срока, совершившие преступления средней тяжести, а также тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе разбой, изнасилование, убийство и тому прочее».