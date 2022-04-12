Свыше 2 000 тонн грязи вывезли дорожники с улиц Новосибирска

Свыше 2 000 тонн грязи вывезли дорожники с улиц Новосибирска
Свыше 2 000 тонн грязи вывезли дорожники с улиц Новосибирска
Сегодня, 14:31ГородФото: Медиахолдинг1Mi
На уборку города привлекли около 300 единиц техники.

В Новосибирске с дорог убрали больше 2 тысяч тонн грязи на этой неделе. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Константин Васильев на аппаратном совещании 12 апреля.

За неделю в городе отмыли тротуары, ограждения и островки безопасности. Всего вывезли по итогам работ с улиц 2089 тонн смёта.

Константин Васильев дополнил, что на уборочные работы в город вышли около 300 единиц техники. Большая часть курсирует по улицам днем, остальная в ночное время суток.

Напомним, с 11 апреля в Новосибирске начали ямочный ремонт. До конца недели для работ запустят четыре асфальтобетонных завода.

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