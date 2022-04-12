Знамя Победы поднимут над администрацией Ленинского района в Новосибирске

В Новосибирске над администрацией Ленинского района будет развеваться Знамя Победы. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного заседания 12 апреля.
Глава Новосибирска отметил, что Знамя Победы продолжит висеть над административным зданием круглый год. Это решение приняли совместно с губернатором области.
«Очень важно в работе обращать внимание подростков на символику - даты, георгиевскую ленточку, Знамя Победы», - сказал градоначальник.
Пока о том, когда Знамя поднимут над администрацией Ленинского района неизвестно. Предположительно, это произойдет в период празднования дня Победы 9 мая.