Знамя Победы поднимут над администрацией Ленинского района в Новосибирске

Знамя Победы поднимут над администрацией Ленинского района в Новосибирске
Знамя Победы поднимут над администрацией Ленинского района в Новосибирске
Сегодня, 10:43ГородФото: с сайта администрации Ленинского района
Решение об этом приняли мэр города совместно с губернатором региона.

В Новосибирске над администрацией Ленинского района будет развеваться Знамя Победы. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе аппаратного заседания 12 апреля.

Глава Новосибирска отметил, что Знамя Победы продолжит висеть над административным зданием круглый год. Это решение приняли совместно с губернатором области.

«Очень важно в работе обращать внимание подростков на символику - даты, георгиевскую ленточку, Знамя Победы», - сказал градоначальник.

Пока о том, когда Знамя поднимут над администрацией Ленинского района неизвестно. Предположительно, это произойдет в период празднования дня Победы 9 мая.

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