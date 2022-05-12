Отключения горячей воды начались 12 мая 2022 в Новосибирске: график первых испытаний

Первые отключения горячей воды с 12 мая начнутся в правобережье Новосибирска, адреса на улицах зоны обслуживания ТЭЦ-5. Также без горячей воды останутся кварталы в Калининском районе, обслуживаемые ТЭЦ-4. Это связано с началом испытаний теплосетей, график и карта отключений весны-лета 2022 опубликованы СГК.

Со следующего понедельника – 16 мая масштабные испытания и отключения пройдут на левом берегу в густонаселенном Ленинском районе.

В Калининском районе зона отключений простирается вдоль ул.Богдана Хмельницкого и Народной, и захватит ул.Объединения. Потому что они в зоне обслуживания ТЭЦ-4, а там запланированы испытания.

Первыми лишатся горячей воды кварталы в центре Новосибирска. С 12 по 24 мая испытания теплосетей проходят в зоте обслуживания ТЭЦ-5: ПСН – 10. Они захватят значительную часть адресов в центральной части Красного проспекта – севернее пл.Ленина, северную сторону Вокзальной магистрали, районы станций метро «Красный проспект», «Гагаринская» и «Маршала Покрышкина», «Золотая нива», но не дойдут до пл.Калинина. Также отключения захватят часть Дзержинского района: частитно ул. Фрунзе, Лежена, Кошурникова и Бориса Богаткова.

Список улиц отключений горячей воды 12-24 мая 2022

Зона ТЭЦ-5:

в Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону р.Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д.Ковальчук, Галущака. в Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

в Центральном районе: ул. Н.Островского, Писарева, Кольцова, Д.Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О.Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали). Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М.Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.

в Дзержинском районе: ул. Н.Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Зона ТЭЦ-4:

улицы Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А.Невского, Б.Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й, 2-й переулки.