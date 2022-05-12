В Новосибирске демонтировали около 300 больших рекламных конструкций к маю 2022

220 рекламных конструкций ликвидированы на улицах Новосибирска за 2021 год и еще 70 в нынешнем году. Об этом доложил мэру Анатолию Локтю глава комитета по рекламе Олег Хорошунов на аппаратном совещании 12 мая 2022.

Крупные рекламные конструкции убирают с «гостевых маршрутов» Новосибирска для уменьшения «рекламного шума». Проще говоря, чтобы рекламные щиты не загораживали знаковые здания Новосибирска. Около 300 рекламных конструкция демонтировано за последние полтора года, сообщил председатель комитета по рекламе и информации Олег Хорошунов 12 мая. Всего в Новосибирске зафиксировано 1285 рекламных конструкций, ликвидировано 20% конструкций крупного формата с гостевых маршрутов и прилегающих улиц. 60% рекламы ушло с Вокзальной магистрали, убрали билборды, которые загораживали вид на театр «Глобус» и Вознесенский собор. Четыре супер билборда убрали на отрезке Красного проспекта от железнодорожного путепровода до пл. Калинина – остался один, напротив ТРЦ «Ройял Парк». Реклама на Красном проспекте Фото: Дмитрий Тростников Ликвидирована топовая конструкция – рекламное кольцо на пл. Калинина. На этом месте осенью будет установлена стела «Новосибирск – город трудовой доблести». После ликвидации рекламных щитов, визуальная «архитектурна доминанта» заменяет «рекламную доминанту», заявил Олег Хорошунов. Выявлено 150 незаконных рекламных конструкций, которые тоже придется ликвидировать. Экс-главного рекламщика Новосибирска Лобыню приговорили к 5,9 годам колонии Нынешним летом сокращение рекламных конструкций предстоит на пл.Лыщинского и на проспекте Маркса. Мэр Анатолий Локоть сказал, что лучшим местом для памятника легендарному ректору НГТУ Георгию Лыщинскому будет площадь, названная в его честь. Напомним, 18 апреля 2022 года, суд вынес приговор бывшему председателю комитета рекламы и информации мэрии Дмитрию Лобыне. За взятки чиновника приговорили к 5 годам 9 месяцам лишения свободы.

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