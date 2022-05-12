В Новосибирске после ремонта светофора Советское шоссе сковало пробками

Автомобилисты встали в пробку на Советском шоссе в Новосибирске из-за сбоя в работе светофоров. На майских праздниках специалисты службы обслуживания электросетей их ремонтировали.

Пробка из машин сковала участок перекрестка Советского шоссе и улицы Петухова. Дорожный коллапс уже протянулся до улицы Мира. Водители винят в этом «глючные» светофоры. «Куплю машину ближе к светофору», - шутят автовладельцы в 2ГИС. Фото: 2ГИС По словам новосибирцев, подобная дорожная обстановка наблюдается второй день подряд. На одном месте машины могут стоять до полутора часов. «Светофор сбоит или вообще не работает. Проехать тяжело, свернуть некуда – что происходит не понятно. При этом из-за такого движения некоторые умудряются столкнуться», - рассказал Atas.info сибиряк, застрявший в пробке. В МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Atas.info сообщили, что к месту уже выехали рабочие бригады. Они наладят светофоры, в работе которых произошел сбой. «Что произошло пока неизвестно. Это скажут специалисты после осмотра. Какой-то сбой. Там уже работают бригады», - заключили в организации.

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