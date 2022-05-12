Житель Новосибирска возмутился поведением горожан 9 Мая у Монумента Славы

Житель Новосибирска возмутился поведением горожан 9 Мая у Монумента Славы
Житель Новосибирска возмутился поведением горожан 9 Мая у Монумента Славы
Сегодня, 11:06ГородФото: Медиахолдинг1Mi
По словам местного жителя, посетители праздника на 9 Мая торжественно отмечали его во дворах - они пили, ходили в туалет, парковали машины и шумели.

Новосибирец пожаловался на поведение горожан на 9 Мая в День Победы. По его словам, официальное мероприятие проходило на Монументе Славы, однако во дворах царил хаос.

Жители Новосибирска на 9 Мая начали искать парковку в соседних дворах, тем самым не давая проехать автомобилям местных жителей и мешая пройти пешеходам.

Также мужчина рассказал и про малое количество туалетов. Посетители мероприятия искали ближайшие кусты и гаражи во дворах, тем самым портив территории.

Некоторые новосибирцы умудрялись жарить шашлыки во дворах, хотя рядом продавали уже готовое мясо. В течение всего дня собирались и любители выпивки. Они сидели на детских площадках, мешая играть детям.

Мужчина добавил, что на просьбы помочь с нарушителями правоохранители давали отказ, так как они отвечали только за территорию на Монументе Славы. Если вызывали дежурный наряд, то к тому времени нарушители правопорядка уже уходили, пишет НГС.

Напомним, салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая. Вечером на улице Станиславского запустили салют в честь празднования Великой Победы. Однако залп пошел не по плану – икры полетели в зрителей, а сам снаряд разорвало в толпе.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостиДень Победы9 мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы