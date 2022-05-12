Житель Новосибирска возмутился поведением горожан 9 Мая у Монумента Славы

По словам местного жителя, посетители праздника на 9 Мая торжественно отмечали его во дворах - они пили, ходили в туалет, парковали машины и шумели.

Новосибирец пожаловался на поведение горожан на 9 Мая в День Победы. По его словам, официальное мероприятие проходило на Монументе Славы, однако во дворах царил хаос. Жители Новосибирска на 9 Мая начали искать парковку в соседних дворах, тем самым не давая проехать автомобилям местных жителей и мешая пройти пешеходам. Также мужчина рассказал и про малое количество туалетов. Посетители мероприятия искали ближайшие кусты и гаражи во дворах, тем самым портив территории. Некоторые новосибирцы умудрялись жарить шашлыки во дворах, хотя рядом продавали уже готовое мясо. В течение всего дня собирались и любители выпивки. Они сидели на детских площадках, мешая играть детям. Мужчина добавил, что на просьбы помочь с нарушителями правоохранители давали отказ, так как они отвечали только за территорию на Монументе Славы. Если вызывали дежурный наряд, то к тому времени нарушители правопорядка уже уходили, пишет НГС. Напомним, салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая. Вечером на улице Станиславского запустили салют в честь празднования Великой Победы. Однако залп пошел не по плану – икры полетели в зрителей, а сам снаряд разорвало в толпе.

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