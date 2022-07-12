Депутаты горсовета Новосибирска разрешили застройку Заельцовского бора

"Я считаю, что вся эта история с ООПТ – пробная, по поводу полномочий муниципалитета в части города Новосибирска. И если мы тут все собрались, и мы доверяем правительству, давайте все полномочия отдадим правительству и не будем никого напрягать своим присутствием. Я считаю, что если у муниципалитета есть свои полномочия, мы должны ими пользоваться. А если мы не умеем или не хотим ими пользоваться, давайте разойдемся…Если муниципалитет не сможет влиять на то, что там (на территории Заельцовского бора, прим. ред.) будет происходить, то это наше большое упущение", - заявил Украинцев.