Депутаты горсовета Новосибирска разрешили застройку Заельцовского бора

Во вторник, 12 июля, в ходе внеочередной сессии горсовета Новосибирска большинством голосов были утверждены изменения в Генеральный план города и правила землепользования и застройки. Поправки касаются нескольких участков, входящих в создаваемую особо охраняемую природную территорию (ООПТ) "Заельцовский бор". В окончательном чтении закон об ООПТ был принят Законодательным собранием Новосибирской области 7 июля текущего года. Он предусматривает создание зоны с особым охранным статусом на территории площадью 5736 гектаров, куда войдет соответствующая лесная территория, относящаяся к муниципалитету и части Новосибирского района.
Но если ранее речь шла о практически полном запрете нового строительства на этой площади, то теперь официально выделены пять участков, отнесенные к особой рекреационной зоне с индексом 600/2.
"Зона предполагает размещение индивидуальной жилой застройки, территории садоводческих объединений граждан, объектов амбулаторно-клинического обслуживания, объектов образования, культуры, спорта и социального обслуживания, оздоровительных учреждений, объектов санаторной деятельности", - объяснил руководитель института градостроительного планирования Алексей Нестеркин. Он подчеркнул, что сейчас эти участки свободны от застройки, но их зонирование в действующей редакции Генплана противоречит целям создания ООПТ, поскольку предполагает размещение многоэтажной застройки.
По сути, городские власти пошли на компромисс. О чем идет речь? Первая территория находится в районе улиц Сеченова и Бестужева и Дачного шоссе, где ранее было запланирована реализация масштабного инвестиционного проекта по возведению спорткомплекса. А на оставшейся площади возможно строительство индивидуальных коттеджей. 8 таких домов на этом участке Заельцовского бора уже построено.
Второй участок в районе Дачного шоссе примыкает к ЖК "Flora&Fauna". В результате придания особого статуса бору его застройщик лишался возможности осваивать лесную территорию дальше. Строительная компания обратилась в суд и теперь может работать дальше, но, конечно, изменив планы – многоэтажки тут возводить все-таки нельзя.
Третий участок так же находится рядом этим жилым комплексом, и тут тоже есть судебные решения по искам застройщика.
Четвертый участков – 8 гектаров, "примыкающих", по словам Нестеркина, к Заельцовскому кладбищу. Это вызвало возмущение депутата Сергея Бондаренко, который подчеркнул, что это и есть территория погоста, на которой есть захоронения. На что руководитель департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев заметил, что в течение двух месяцев специалисты изучат этот вопрос и подготовят дополнительные предложения.
И, наконец, пятый участок – территория садоводческого товарищества. Перевод его в рекреационную зону с индексом 600/2 позволит собственникам продолжать развивать строительство на этой земле, но с действующими ограничениями, сообщил Алексей Нестеркин.
Депутат Светлана Каверзина изначально предлагала в принципе снять вопрос об изменении Генплана с обсуждения, поскольку эти изменения принимаются без проведения общественных обсуждений. Коллеги ее не поддержали, а начальник правового управления мэрии Ольга Кондратенко сообщила, в данном случае общественное обсуждение не предусмотрено. Но Каверзина осталась при своем, заметив, что принятие поправок без общественного обсуждения "незаконно и будет оспорено в суде".
В свою очередь, депутат Игорь Украинцев задался вопросом – кто будет выдавать разрешения на строительство в этих особых зонах? По его мнению, эти полномочия отойдут в ведение областного правительства, по инициативе которого и был принят закон о создании ООПТ.
"Я считаю, что вся эта история с ООПТ – пробная, по поводу полномочий муниципалитета в части города Новосибирска. И если мы тут все собрались, и мы доверяем правительству, давайте все полномочия отдадим правительству и не будем никого напрягать своим присутствием. Я считаю, что если у муниципалитета есть свои полномочия, мы должны ими пользоваться. А если мы не умеем или не хотим ими пользоваться, давайте разойдемся…Если муниципалитет не сможет влиять на то, что там (на территории Заельцовского бора, прим. ред.) будет происходить, то это наше большое упущение", - заявил Украинцев.
Неправоту подозрений Украинцева взялись развенчать мэр Анатолий Локоть и Алексей Кондратьев. Но в итоге четкого ответа на поставленный вопрос, какая же структура будет ведать выдачей разрешений застройщикам, так и не прозвучало. Глава строительного департамента мэрии предположил, что это будет некий "уполномоченный орган".
Несмотря на ряд спорных моментов, за принятие изменений в Генплан и соответствующих правок в городские правила землепользования и застройки проголосовали 36 депутатов. Два человека высказались против, еще двое воздержались.
Предполагается, что официально ООПТ "Заельцовский бор" будет создана решением правительства Новосибирской области 1 ноября текущего года.
Основные поправки в региональный закон об ООПТ, на основании которого планируется создать лесной парк "Заельцовский бор", были приняты Заксобранием Новосибирской области в феврале 2021 года. Этот процесс сопровождался скандалом – некоторые депутаты прямо заявляли, что городские власти неспособны сохранить уникальный лесной массив и ему грозит дальнейшая застройка. Речь шла о планируемых изменениях в Генплане, которые прямо затрагивали Заельцовский бор.
Региональные парламентарии единогласно приняли обращение к муниципалитету, в котором, в частности, говорилось: "Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выражают особую озабоченность и обращаются к мэру Новосибирска Локтю А. Е., депутатам Совета депутатов города Новосибирска при изменении Генерального плана города Новосибирска рассмотреть вопросы, касающиеся застройки территории Заельцовского бора: о сохранении зоны естественного озеленения, прилегающей к существующей индивидуальной жилой застройке; о сохранении рекреационных зон; о недопущении строительства средне- и многоэтажных жилых домов".