Автомобилисты пожаловались на разбитый асфальт на площади Труда в Новосибирске

Автомобилисты пожаловались на разбитый асфальт на площади Труда в Новосибирске
Автомобилисты пожаловались на разбитый асфальт на площади Труда в Новосибирске
Сегодня, 08:55ГородФото: АСТ-54
Рядом с площадью идет сразу несколько строек.

Автомобилисты вновь сообщили о плохом состоянии асфальта на площади Труда. Свою жалобу они опубликовали в группе «АСТ-54». Также публикатор прикрепил видео-подтверждение.

Видео:АСТ-54

По словам водителей, на левом берегу имеется множество участков с плохой дорогой. Многие отметили, что автодорога пришла в негодность из-за близлежащих строительных работ. К примеру, рядом с площадью Труда в Новосибирске идут работы над новым четвертым мостом. Автомобилисты жалуются, что из-за постоянно проезжающих грузовиков участок пришел в негодность.

Также многие отметили, что грузовики ездят на строящийся ЖК «Парк Кирова». Из кузова, якобы, вываливаются кирпичи и щебень, тем самым делая дорогу неудобной для легковых авто.

«Уже нет сил проезжать без слёз площадь Труда. Застройщик, который возводит ЖК «Парк Кирова» достал своими грузовыми автомобилями, с которых постоянно вываливаются кирпичи на проезжую часть щебёнка и подобные материалы», - написал в сообщении один водитель.

Многие подержали жалобу автомобилиста. В комментариях новосибирцы отметили, что строительство хорошо только тогда, когда асфальт при этом приводят в нормальное состояние.

«Строительство моста - это хорошо. Но хотя бы привели дорожное полотно в нормальное состояние! И так сужения сплошные, так хоть сделайте, чтоб ям не было», - написал возмущающийся комментатор.

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