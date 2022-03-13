Автомобилисты пожаловались на разбитый асфальт на площади Труда в Новосибирске

По словам водителей, на левом берегу имеется множество участков с плохой дорогой. Многие отметили, что автодорога пришла в негодность из-за близлежащих строительных работ. К примеру, рядом с площадью Труда в Новосибирске идут работы над новым четвертым мостом. Автомобилисты жалуются, что из-за постоянно проезжающих грузовиков участок пришел в негодность.