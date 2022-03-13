Автомобилисты пожаловались на разбитый асфальт на площади Труда в Новосибирске

Автомобилисты вновь сообщили о плохом состоянии асфальта на площади Труда. Свою жалобу они опубликовали в группе «АСТ-54». Также публикатор прикрепил видео-подтверждение.
По словам водителей, на левом берегу имеется множество участков с плохой дорогой. Многие отметили, что автодорога пришла в негодность из-за близлежащих строительных работ. К примеру, рядом с площадью Труда в Новосибирске идут работы над новым четвертым мостом. Автомобилисты жалуются, что из-за постоянно проезжающих грузовиков участок пришел в негодность.
Также многие отметили, что грузовики ездят на строящийся ЖК «Парк Кирова». Из кузова, якобы, вываливаются кирпичи и щебень, тем самым делая дорогу неудобной для легковых авто.
«Уже нет сил проезжать без слёз площадь Труда. Застройщик, который возводит ЖК «Парк Кирова» достал своими грузовыми автомобилями, с которых постоянно вываливаются кирпичи на проезжую часть щебёнка и подобные материалы», - написал в сообщении один водитель.
Многие подержали жалобу автомобилиста. В комментариях новосибирцы отметили, что строительство хорошо только тогда, когда асфальт при этом приводят в нормальное состояние.
«Строительство моста - это хорошо. Но хотя бы привели дорожное полотно в нормальное состояние! И так сужения сплошные, так хоть сделайте, чтоб ям не было», - написал возмущающийся комментатор.