Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены

В 2022 году возобновилась работа паромных переправ по Ордынскому району под Новосибирском. Расписание и цены – в материале Atas.info.

В Ордынском районе Новосибирской области начался сезон речной переправы. Паромная навигация по Обскому водохранилищу осуществляется по маршрутам «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка». Публикуем актуальное расписание движения судна на 2022 год. 1 мая в Новосибирске открылась пассажирская навигация по реке Обь Паромы по маршруту "Спирино-Чингис" ходят ежедневно каждые полчаса с 6:30 утра, о чем сообщает официальный сайт администрации Ордынского района. Расписание движения по маршруту "Спирино-Чингис" Фото: Сайт Ордынского района Для взрослых билет обойдется в 20 рублей, для детей до 10 лет – бесплатно. Чтобы перевезти свою машину, необходимо заплатить от 250 до 300 рублей. Проезд от рабочего поселка Ордынское до Нижнекаменки осуществляется с 7 утра без выходных. Расписание движения по маршруту "Ордынское-Нижнекаменка" Фото: Сайт Ордынского района Чтобы проехать на пароме по маршруту Нижнекаменка, необходимо заплатить 50 рублей взрослому и 25 рублей ребенку. Если у вас имеется груз, то необходимо заплатить 75 рублей, а чтобы переправить авто – до 550 рублей.

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