Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены

В Ордынском районе Новосибирской области начался сезон речной переправы. Паромная навигация по Обскому водохранилищу осуществляется по маршрутам «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка». Публикуем актуальное расписание движения судна на 2022 год.
Паромы по маршруту "Спирино-Чингис" ходят ежедневно каждые полчаса с 6:30 утра, о чем сообщает официальный сайт администрации Ордынского района.
Для взрослых билет обойдется в 20 рублей, для детей до 10 лет – бесплатно. Чтобы перевезти свою машину, необходимо заплатить от 250 до 300 рублей.
Проезд от рабочего поселка Ордынское до Нижнекаменки осуществляется с 7 утра без выходных.
Чтобы проехать на пароме по маршруту Нижнекаменка, необходимо заплатить 50 рублей взрослому и 25 рублей ребенку. Если у вас имеется груз, то необходимо заплатить 75 рублей, а чтобы переправить авто – до 550 рублей.