Новосибирск считается довольно таки дружественным городом – у него целых 14 городов побратимов из разных стран Европы, Азии и других. Однако в последнее время многие разрывают эти братские отношения из-за происходящего в мире.

Первый договор о побратимстве был подписан еще в далеком 1989 году с городом Миннеаполисом, который находится в США. Самое новое соглашение было заключено в прошлом году – этим городом является казахстанский Павлодар, который находится всего в 500 километрах от Новосибирска. Напомним, что глава города Новосибирск Анатолий Локоть расстроился из-за разрыва побратимских отношений с городами из разных стран – он считает, что это произошло из-за пропаганды, которая там распространяется против россиян.

Список 14-ти городов побратимов Новосибирска: Миннеаполис и Сент-Пол, США; Варна, Республика Болгария; Шэньян, КНР; Саппоро, Япония; Ош, Киргизская республика; Севастополь, РФ; Мяньян, КНР; Харьков, Украина; Ереван, Республика Армения; Тэджон, Республика Корея; Минск, Республика Беларусь; Улан-Батор, Монголия; Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика; Павлодар, Республика Казахстан.

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