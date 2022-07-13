"Ну и валите": что думают новосибирцы об уехавших из региона

На уже вышедший материал в социальных сетях разгорелась настоящая дискуссия: в местных пабликах новосибирцы рассказывают, как и почему уехали из района или же почему никогда этого не сделают. Например, разлетевшийся комментарий про город Сузун и как мужчина мечтает уехать (или уже уехал) из этого места.
«Ненавижу Сузун! Я пипец как ненавижу Сузун и всех живущих тут! Вот зачем мои родители родили меня именно тут?! Я точно знаю, что не хочу тут жить!!! Всё достало: куда ни глянь, везде свалка, грязища... Мужчины - синеботы, женщины тоже пьянствуют, курят…»,
возмущенно сказал житель Сузунского района в местных пабликах.
Тут же жители Сузуна начали вдохновляюще рассказывать про свой любимый город. По словам сузунцев, этот район полон красивейшей природой, а самое главное богатство – это люди.
«Каждый свою дорогу выбирает сам! Не надо говорить, что везде грязь и свалки. Я бываю в Сузуне каждый год и могу сказать одно, посёлок преображается прямо на глазах, а синеботство и курение это каждого сугубый выбор! В Сузунском районе красивая природа, рыбалка, грибы, сосновый Бор, люди которые такое пишут этого просто не ценят, сами палец о палец ударить не хотят, считают что им всё на блюде должны принести. Везде хорошо где нас нет!!!», - делится под постом Евгений.
В ответ Евгению отвечает Максим и рассказывает про большие изменения в городе.
«Тоже бываю раз в год в Сузуне и изменения на лицо! Уехал я в 2013г и за эти годы многое изменилось в лучшую сторону», - пишет молодой человек.
Сергей оценил как местную природу, так и людей.
«В Новосибе сейчас вообще жесть! Сузун, просто рай! А кому не нравится на своей Родине, тот не будет нигде счастлив! Для меня сузунский район, это прежде всего потрясающая природа. Да и людей хороших тут в достатке. Грех жаловаться. Остальное зависит только от самого человека!», - поделился Сергей в комментариях.
А вот Павел обозначил основную проблему или причину уезда из муниципальных районов. По словам сузунца – население не хочет работать за копейки, да и рабочих мест маловато. Молодое поколение точно захочет сбежать, а не работать на пилораме.
«Нет рабочих мест, одни пилорамы, вот и хотят уезжать, да и за копейки не хотят работать»,
отметил Павел.
При этом одни поддержали комментатора, а другие наоборот, сказали, что и в городе приезжих не особо то и ждут. А некоторые сравнили Новосибирск с деревней – только больше по размерам.
Проблема открытия пивных магазинов и пьяных людей на улице касается почти всех районов, да и городов. Местные жители утверждают, что «все алкаши» пьют на детских площадках, валяясь на улице и шарясь в помойках.
А вот житель Доволенского района поделился, что с момента переезда еще ни разу не разочаровался в новом месте жительства.
«Я уехал в район в 2013 году. Ни пожалел ни разу. Тут так чисто и уютно и рабочих мест вполне достаточно для тех, кто любит работать руками», - написал Антон в комментариях.
Про Куйбышевский район тоже весьма лестно отзываются свои жители, как и про Искитимский.
«Ну и валите, раз все не нравится, никто не держит. Куйбышев процветающий район тут все для жизни есть. Только молодежь эта в телефоны уткнулась и вперед носа не смотрит. Одни нытики»,
возмутился в беседе с Atas.info Константин.
«Свои возмущение нужно держать при себе и не пытаться выносить их на всеобщее обозрение. Грести всех под одну гребенку глупо. Просто бред»,
поделился в комментариях житель Искитимского района.
«Каждый год наш город становится чище, зеленее и цивилизованнее! Автор поста наверное давно не был в Новосибирске или в других районных центрах!»,
написала сибирячка в соцсетях.
«Многим недовольным просто не с чем сравнивать!»,
возмутился в пабликах житель Новосибирской области.
Вот еще несколько рассказов от новосибирцев, почему они так любят свой район:
«Я родилась в Сузуне, 40 лет прожила там, сейчас живу в городе, но скучаю по малой родине, хочу вернуться»;
«Бред какой-то. Сама жила в Сузуне 9 лет, переехала в Новосибирск, 2 года пожила, жду каждый раз каникулы, чтобы уехать в Сузун»;
«Я уехал потому что, в Сузуне нет нормальной работы и нет нормальной зп, помню подавал резюме в разные места и везде отказывали, по причине : молодой и не опытный! Что за бред ?!Да, район улучшается внешне, но основные проблемы не решаются. А на счёт грязи и пьянства, города мало чем отличаются»;
«Мне нравится жить в Сузунском районе. Мы приехали 6 лет назад из Пермского края. Вот только дорога до нашей деревни плоховатая. А так все устраивает»;
«Просто в сибе не был на закрытых улицах там мусор на земле валяется и всем пофиг. Его даже не убирают»;
«Бред, полный! Сузун, райский уголок! А на пилораме можно всегда подработать это огромный плюс, места есть всегда!»;
«Везде хорошо где нас нет. Так то спору нет, население маленькое, работы мало, зп низкие, развлечений почти нет. Но стоит пожить чуть больше 3х лет в другом месте, например как я в Комсомольске-на-Амуре, и мнение будет такое же как я описал чуть выше»;
«Сузунский край не для слабаков и любителей лёгкой жизни. Здесь нужно понять душу этого места, тогда по другому будете смотреть на этот удивительный край»;
«Никто никого не держит в Сузуне ...И в городе вас никто не ждет...Где родился, там и пригодился...А на счет свалок. сами себе под нос с..ем...а кто то должен потом убирать..»;
«Конечно он пипец как ненавидит. Образование скорее всего среднее с натягом, в тик ток насмотрелся роликов, не спорю есть там и чему поучится, но в основном, блохеры, припадочные, гребут деньги на том, что ещё пропагандировалось с Древнего Рима, зрелища. Делать что то руками, что вы, это фи, это не для них. Таким, что Сузун, что Москва, везде плохо, потому что за так никто денег не даёт и не кормит. А Сузун хорошее место, и нечего всех крыть одним покрывалом»;
«Молодое поколение!!!вы о чем вообще!молодое поколение ещё само не скоро поймёт что им надо!блогеры мозги проели, вейпы пропарили и все!дальше заняться нечем!»;
«Похоже он сам перепил Алкоголя.. Нормальные люди.. Чистый посёлок. Сейчас куда не глянь все курят и что исходить из этого и делать выводы?»;
«Вы еще до Сузуна попробуйте доехать и колесо не вырвать по дороге, а поселок так себе, вымирает»;
«Бред какой то пишете. Сами перепили? Сузун нормальный городок. Если сами себе с,,,,,те под нос то и живете в грязи. дороги может и не ахти но каждый год Сузун облагораживают»;
«В Сузуне один минус- мошки!!!!!»;
«Последний раз был в 1985, но не в Сузуне, а в Земледельце и мельком в Ключиках, а до этого почти ежегодно в Александровке на Выглядовке, а так отчий дом стоял возле Базовского пруда, за коим в кузнице трудился дед Стручаев Максим Ермолаевич, чуть наискосок от клуба жила его дочь Прасковья Максимовна, внук и правнук живут в самом Сузуне»;
«Только вчера вернулась из Сузуна, последний раз была 4 года назад. Очень много изменилось за это время и в лучшую сторону».