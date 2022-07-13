"Ну и валите": что думают новосибирцы об уехавших из региона

«Каждый свою дорогу выбирает сам! Не надо говорить, что везде грязь и свалки. Я бываю в Сузуне каждый год и могу сказать одно, посёлок преображается прямо на глазах, а синеботство и курение это каждого сугубый выбор! В Сузунском районе красивая природа, рыбалка, грибы, сосновый Бор, люди которые такое пишут этого просто не ценят, сами палец о палец ударить не хотят, считают что им всё на блюде должны принести. Везде хорошо где нас нет!!!», - делится под постом Евгений.