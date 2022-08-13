Новосибирцы просят ФСБ остановить продажу земли под строительство в Военном городке

Жительница территории бывшего военного городка № 17 в Октябрьском районе Новосибирска Елена Гавровская отправила обращение руководству Федеральной службы безопасности России и в Общественный совет ФСБ с просьбой вмешаться в готовящуюся компаний Дом.рф сделку про продаже трех земельных участков в границах бывшего военного городка. Предполагается, что на исторической территории появятся многоэтажные жилые здания.
"Дом.рф", несмотря на все предыдущие переговоры с руководством города и области, несмотря на заключенные соглашения о том, что городок будет сохранен и будет развиваться как объект культурного наследия, подло и скрытно, в период отпусков объявил о подготовке к торгам", - говорится в обращении.
Елена Гавровская называет планы по продаже земли варварством и крайним цинизмом, подчеркивая, что мотивом этих действий может быть только жажда наживы.
Ранее стало известно, что федеральная компания "Дом.рф" подготовила к продаже три земельных участка общей площадью около 18 гектаров. В состав лотов входят как пустыри, так и здания, относящиеся к комплексу военного городка, но пока еще не признанные историческими памятниками. Однако в ряде случаев предполагаемое строительство будет идти в непосредственной близости от объектов культурного наследия.
Любопытно, что еще в 2021 году военная прокуратура вынесла вердикт о том, что "Дом.рф" получил земли военного городка незаконно. Однако организация по-прежнему распоряжается этими участками.
Разговоры о сохранении исторической застройки военного городка идут много лет. Ситуация осложняется тем, что большинство земли находится в ведении Минобороны. В 2021 году глава ведомства Сергей Шойгу обещал передать территорию на баланс Новосибирской области. Однако такое решение до сих пор не принято.
Мэрия Новосибирска в свою очередь, представила концепцию развития этой территории. Предполагается, что восстановление военного городка обойдется в 80-120 миллионов рублей.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века – казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.