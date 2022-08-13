Свалка на Заельцовском кладбище возмутила новосибирцев

Житель Новосибирска Иван Еремин разместил в паблике АСТ-54 фотографии свалки на Заельцовском кладбище. "Ограды, надгробья, венки, всё в кучу…зрелище мерзкое конечно. Администрация совсем обнаглела, не думаю, что без их ведома такой вандальный бардак возник", - комментирует автор поста.
"Администрация кладбища давно забыла про обязанности, столько денег дерут, а делать ничего не делают. Деревья падают, ломают памятники, а стоят они немало. Менять-то за свой счёт, кладбище не возместит ущерб", - считает Ирина Сафронова.
"Так мэрии вообще плевать, так же не должно быть, это недопустимо, что венки и вся другая атрибутика валяется", - возмущается Дарина Краснова.