Свалка на Заельцовском кладбище возмутила новосибирцев

Свалка на Заельцовском кладбище возмутила новосибирцев
Свалка на Заельцовском кладбище возмутила новосибирцев
Сегодня, 16:03ГородФото: АСТ-54
Фотографии гор мусора на одном из крупнейших погостов Новосибирска опубликованы в социальных сетях. Люди винят в происходящем администрацию кладбища

Житель Новосибирска Иван Еремин разместил в паблике АСТ-54 фотографии свалки на Заельцовском кладбище. "Ограды, надгробья, венки, всё в кучу…зрелище мерзкое конечно. Администрация совсем обнаглела, не думаю, что без их ведома такой вандальный бардак возник", - комментирует автор поста.

Видео:АСТ-54

"Администрация кладбища давно забыла про обязанности, столько денег дерут, а делать ничего не делают. Деревья падают, ломают памятники, а стоят они немало. Менять-то за свой счёт, кладбище не возместит ущерб", - считает Ирина Сафронова.

"Так мэрии вообще плевать, так же не должно быть, это недопустимо, что венки и вся другая атрибутика валяется", - возмущается Дарина Краснова.

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