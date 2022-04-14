Разбирать самовольные объекты начнут в Новосибирске – 70 из них спасет мораторий

Комиссия горсовета Новосибирска одобрила предложение разбирать самовольные нестационарные торговые объекты и вывозить по частям. Борьбу с незаконными нестационарными постройками тормозило решение, требовавшее вывозить их целиком. Но, благодаря мораторию, 70 таких объектов останутся на своем месте до конца 2022 года.

Борьбу с незаконными магазинами, кафе, павильонами, автомойками в Новосибирске осложняло решение горсовета, согласно которому их требовалось вывозить целиком. «Новое понятие «демонтаж нестационарного объекта» предусматривает возможность разбора самовольного нестационарного объекта на конструктивные элементы с перемещением в места хранения, если объект невозможно переместить без нарушения его целостности», - рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Денис Колмаков на комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству 14 апреля 2022. Зампредседателя горсовета Антон Тыртышный поинтересовался, как быть с фактически капитальными строениями, которые «часто прячутся под видом нестационарных»? «Именно поэтому, «нахлебавшись» с демонтажом такого рода объектов, когда оказывалось, что без нарушения целостности их демонтировать невозможно, пришли к выводу о необходимости внесения изменений в решение. Подавляющее большинство объектов требует разбора», - пояснил Колмаков. Депутаты проголосовали «за» единогласно. Также депутаты поддержали мораторий на демонтаж до 1 января 2023 года нестационарных торговых объектов, по которым ранее имелись договоры на размещение, и которые продолжают вносить арендную плату в бюджет города. Такой мораторий является частью плана по обеспечению устойчивости экономики Новосибирской области, утвержденного 21 марта 2022 губернатором Андреем Травниковым. Мораторием на снос по оценке мэрии смогут воспользоваться владельцы примерно 70 объектов из 200, подлежавших демонтажу. При условии выплаты всех задолженностей до конца мая.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter