Мэрия запретила многоэтажную застройку в Заельцовском бору Новосибирска

«Генеральный план дополнен зоной рекреационного назначения, предусматривающей параметры, запрещающие многоэтажное жилищное, высотное строительство и содержащие значительно сокращенный перечень объектов общественного назначения в границах территории»,
цитирует пресс-центр муниципалитета начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева.
Также он отметил, что на территории бора разрешена индивидуальная жилая застройка и возведение детских садов, школ и поликлиник. Разрешено строить и спортивные объекты, здания культуры и соцобслуживания.
Напомним, ранее депутаты горсовета Новосибирска разрешили застройку Заельцовского бора. В ходе внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирска были утверждены изменения в Генплан города, которые позволяют вести строительство внутри создаваемой особо охраняемой природной территории "Заельцовский бор". Ранее такое решение приняло региональное Заксобрание