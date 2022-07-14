Мэрия запретила многоэтажную застройку в Заельцовском бору Новосибирска

Мэрия запретила многоэтажную застройку в Заельцовском бору Новосибирска
Мэрия запретила многоэтажную застройку в Заельцовском бору Новосибирска
Вчера, 08:37ГородФото: Артем Шершнев / atas.info
В мэрии Новосибирска не разрешили застройку в Заельцовском бору. Департамент строительства архитектуры признал территорию особо охраняемой зоной регионального значения.

«Генеральный план дополнен зоной рекреационного назначения, предусматривающей параметры, запрещающие многоэтажное жилищное, высотное строительство и содержащие значительно сокращенный перечень объектов общественного назначения в границах территории»,

цитирует пресс-центр муниципалитета начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева.

Также он отметил, что на территории бора разрешена индивидуальная жилая застройка и возведение детских садов, школ и поликлиник. Разрешено строить и спортивные объекты, здания культуры и соцобслуживания.

Напомним, ранее депутаты горсовета Новосибирска разрешили застройку Заельцовского бора. В ходе внеочередной сессии Совета депутатов Новосибирска были утверждены изменения в Генплан города, которые позволяют вести строительство внутри создаваемой особо охраняемой природной территории "Заельцовский бор". Ранее такое решение приняло региональное Заксобрание

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