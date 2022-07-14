Мусор и проблемы с парковкой: что творится на проспекте Маркса в ходе ремонта

Полностью реконструировать дорожную и пешеходную части проспекта Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска обещают в 2022 году городские власти. Работы начались в первых числах июля. Предполагается, что до конца сентября они будут завершены. Реконструкция коснется проспекта на всей протяженности – от площади имени Лыщинского до площади Маркса. Кроме того, обещают отремонтировать выезды на площадь Карла Маркса с улиц Титова и Сибиряков-Гвардейцев.