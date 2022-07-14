Новосибирск занял пятое место в рейтинге «зеленых» мегаполисов России

Новосибирск занял пятое место в рейтинге «зеленых» мегаполисов России
Новосибирск занял пятое место в рейтинге «зеленых» мегаполисов России
Вчера, 15:15ГородФото: atas.info
Новосибирск вошел в топ-5 «зеленых» городов-миллионников России. Рейтингом поделились специалисты Marketing Logic.

Мегаполисы аналитики оценивали по числу парков, скверов и растительности на улицах. При этом учитывалось благоустройство и доступность «зеленых» территорий.

Примечательно, что самым «зеленым» мегаполисом оказалась Пермь - город на 56% окружен насаждениями и деревьями. Новосибирск расположился на 5 месте топа (35%), а следом идет Москва. Культурная столица России – Санкт-Петербург – заняла 9 место из 10.

Как оказалось, меньше всего может похвастаться природой внутри оживленного города Астрахань – всего 5% зеленных зон. Лучше в анти-рейтинге только Хабаровск (16%).

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