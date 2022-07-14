В Новосибирске могут переименовать улицы в честь героев спецоперации на Украине

Политик призвал региональные власти увековечить имена погибших на спецоперации на названиях сел и городов, а также переименовать некоторые новосибирские улицы, сообщает «Континент Сибирь».
Инициативу Аксененко поддержали в Москве, Краснодаре, Алтайском крае и других городах и регионах РФ.
Обращение было направлено губернатору Андрею Травникову и председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву.
Стоит отметить, что недавно Atas.info разбирался в том, почему на спецоперации в Украине чаще всего гибнут военнослужащие из отдаленных деревень и поселков городского типа. Оказалось, что городские не в таких больших количествах служат, а сельчане любят подписывать контракт, чтобы хоть какие-то деньги зарабатывать на службе.