В Новосибирске могут переименовать улицы в честь героев спецоперации на Украине

Стоит отметить, что недавно Atas.info разбирался в том, почему на спецоперации в Украине чаще всего гибнут военнослужащие из отдаленных деревень и поселков городского типа. Оказалось, что городские не в таких больших количествах служат, а сельчане любят подписывать контракт, чтобы хоть какие-то деньги зарабатывать на службе.