В Новосибирске могут переименовать улицы в честь героев спецоперации на Украине

В Новосибирске могут переименовать улицы в честь героев спецоперации на Украине
В Новосибирске могут переименовать улицы в честь героев спецоперации на Украине
Вчера, 16:09ГородАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксененко предложил переименовать улицы, площади, скверы и аллеи в честь погибших на спецоперации в Украине военных.

Политик призвал региональные власти увековечить имена погибших на спецоперации на названиях сел и городов, а также переименовать некоторые новосибирские улицы, сообщает «Континент Сибирь».

Инициативу Аксененко поддержали в Москве, Краснодаре, Алтайском крае и других городах и регионах РФ.

Обращение было направлено губернатору Андрею Травникову и председателю Заксобрания Новосибирской области Андрею Шимкиву.

Стоит отметить, что недавно Atas.info разбирался в том, почему на спецоперации в Украине чаще всего гибнут военнослужащие из отдаленных деревень и поселков городского типа. Оказалось, что городские не в таких больших количествах служат, а сельчане любят подписывать контракт, чтобы хоть какие-то деньги зарабатывать на службе.

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