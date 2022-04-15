Новосибирский общественник не согласился с Локтем о возникновении пыли из-за строек

Мэр Анатолий Локоть объяснил запыленность Новосибирска строительством четвертого моста и ремонтом дамбы ГЭС. На это высказывание поспешно отреагировала группа компаний «ВИС», также свое мнение о многолетней проблеме в городе озвучил Atas.info общественник Владимир Кириллов.

В середине апреля жители Новосибирска начали массово жаловаться на грязь и пыль в Ленинском районе. Ситуацию на онлайн-встрече с журналистами прояснил Анатолий Локоть. С его слов, она обострилась введением строительных площадок на площадях Труда и Энергетиков. «Там раскапывают землю, возят на большегрузах стройматериалы. Всё для возведения нового четвертого моста и ремонта дамбы», - заявил мэр Новосибирска Локоть 14 апреля. На это заявление поспешили ответить представители ГК «ВИС», которые занимаются строительством четвертого моста через Обь. Они рассказали, что дороги и обочины в Новосибирске уже многие годы находятся в плачевном состоянии и их стройка к этому не причастна. С мнением «ВИС» согласился новосибирский общественник и историк Владимир Кириллов. «Ещё лет 6 назад я услышал, что наш город называют «пылеград». Сначала возмутился, а потом понял весь смысл этой фразы. Ведь так оно и есть. Новосибирск – чемпион по пыли. К примеру, Чита стоит в окружении гор и там очень пыльно во время дождей. Она просто стекает по дорогам. Но все же там не так критично, как у нас. Ситуация с пылью и грязью возникла в Новосибирске из-за должного контроля за дорожно-хозяйственным сектором. К работе муниципальных ведомств нет должного контроля. Также нет приоритетного видения расходования средств города», - высказался о запыленности Новосибирска общественник Владимир Кириллов. Эксперт добавил, что пыль несет большую опасность для здоровья горожан. В ней оседают вредные вещества такие, как диоксид серы от некачественного автомобильного топлива. С его слов, медики наблюдают прирост онкологии дыхательных путей на 30-40% из-за того, что мы дышим взвесью.

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