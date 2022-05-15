Скульптура Королевы Сварки «Мать» появилась в Новосибирске

Ивлева – современный творец, работающий с металлом. В России художницу прозвали Королева сварки (Weld Queen). Её работа «Мать» некоторое время простояла в Москве, а теперь доставлена в столицу Сибири.
В субботу, 14 мая, скульптуру в частном парке Новосибирска торжественно открыли. Теперь по местным пабликам в соцсетях разносятся фотографии сибиряков, лежащих или сидящих на руках у «Матери».
Скульптура имеет воздушный образ хоть и сделана из тонких металлических прутьев. Ажурная техника создает эффект нематериальности, рассказывают в пресс-службе «Мира Парка».