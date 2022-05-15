Скульптура Королевы Сварки «Мать» появилась в Новосибирске

Скульптура Королевы Сварки «Мать» появилась в Новосибирске
Скульптура Королевы Сварки «Мать» появилась в Новосибирске
Сегодня, 09:53ГородФото: Мира Парк
Необычный арт-объект, созданный художником Александрой Ивлевой, привезли из Москвы в Новосибирск. Скульптура с громким именем «Мать» украсила 14 мая «Мира Парк».

Ивлева – современный творец, работающий с металлом. В России художницу прозвали Королева сварки (Weld Queen). Её работа «Мать» некоторое время простояла в Москве, а теперь доставлена в столицу Сибири.

В субботу, 14 мая, скульптуру в частном парке Новосибирска торжественно открыли. Теперь по местным пабликам в соцсетях разносятся фотографии сибиряков, лежащих или сидящих на руках у «Матери».

Скульптура имеет воздушный образ хоть и сделана из тонких металлических прутьев. Ажурная техника создает эффект нематериальности, рассказывают в пресс-службе «Мира Парка».

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы