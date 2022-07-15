"Эти работы необходимы": в Новосибирске назвали улицы, где асфальта не будет до осени

Движение по многим улицам Новосибирска затруднено из-за работ по ремонту теплотрасс. Власти признают, что такая ситуация продлится еще не один месяц и призывают отнестись с пониманием

Значительная часть перекрытий проезжей части в Новосибирске связана с ремонтными работами на трубопроводах, которые проводят энергетики. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 15 июля. По словам мэра, объем этих работ в 5-6 раз больше, чем в прошлом году. Мусор и проблемы с парковкой: что творится на проспекте Маркса в ходе ремонта "Эти работы абсолютно необходимы, поэтому прошу отнестись с понимаем к временным неудобствам", - обратился глава муниципалитета к автомобилистам. Мэр назвал наиболее проблемные места города, где проезд может быть затруднен вплоть до конца лета: улицы Писарева, Ватутина, Котовского, Сибревкома.

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