Мэр Новосибирска пообещал убрать рынок на площади Маркса с помощью горожан

Мэр Новосибирска пообещал убрать рынок на площади Маркса с помощью горожан
Мэр Новосибирска пообещал убрать рынок на площади Маркса с помощью горожан
Вчера, 14:31ГородФото: Артем Шершнев
Нелегальная торговля на рынке в районе Башни на площади Маркса будет ликвидирована, заявил Анатолий Локоть. Но эффективность этой работы зависит от активности местных жителей

Власти Новосибирска ликвидируют нелегальный рынок на Башне в Ленинском районе, равно как и всю нелегальную торговлю в окрестностях площади Маркса. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть 15 июля в ходе онлайн-встречи с журналистами. Однако даже ориентировочных сроков, когда нелегалов выселят с тротуаров, глава муниципалитета не назвал. Но призвал горожан активней сообщать о нарушениях правил торговли.

"Там очень много перекосов. И если вы будете доносить вот эту информацию, борьба с этими незаконными явлениями будет продолжаться. И эта работа – не кампанейщина. Она систематически будет продолжаться. Мы намерены наводить там порядок", - подчеркнул Анатолий Локоть.

В то же время мэр отметил, что нестационарные торговые точки, имеющие разрешительные документы, продолжат свою работу.

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