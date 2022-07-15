В Новосибирске не будут строить надземный переход на площади Лыщинского

Ранее более 2 тысяч новосибирцев выступили против строительства моста. По мнению горожан, надземный переход будет неудобным для маломобильных людей, пенсионеров или даже родителей с колясками и велосипедистов. Также весомый аргумент – стоимость объекта. Она может составить более 400 млн рублей, а содержание пойдет за счет бюджета Новосибирска.