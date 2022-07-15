В Новосибирске не будут строить надземный переход на площади Лыщинского

В Новосибирске не будут строить надземный переход на площади Лыщинского
В Новосибирске не будут строить надземный переход на площади Лыщинского
Вчера, 15:40ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Мэрия Новосибирска отказалась от планов возведения надземного пешеходного перехода через площадь Лыщинского. Ранее горожане раскритиковали предложенный проект перехода

Надземного пешеходного перехода через площадь Лыщинского в Ленинском районе не будет, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами.

"Мы поддержали мнение архитекторов, общественности, такое решение было принято. Окончательные изменения в проект пока не внесены. От строительства надземного перехода отказались", - заявил глава муниципалитета.

Сейчас идет процесс изменения проектной документации реконструкции площади, чтобы исключить из нее пешеходный мост, добавил Анатолий Локоть. Предполагается, что полностью работы на площади Лыщинского будут завершены до конца 2022 года, после окончания реконструкции проспекта Карла Маркса.

Ранее более 2 тысяч новосибирцев выступили против строительства моста. По мнению горожан, надземный переход будет неудобным для маломобильных людей, пенсионеров или даже родителей с колясками и велосипедистов. Также весомый аргумент – стоимость объекта. Она может составить более 400 млн рублей, а содержание пойдет за счет бюджета Новосибирска.

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