Ситуация критическая: новосибирцы собирают подписи, чтобы избавиться от пыли

Ситуация критическая: новосибирцы собирают подписи, чтобы избавиться от пыли
Ситуация критическая: новосибирцы собирают подписи, чтобы избавиться от пыли
Сегодня, 10:38ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Новосибирска создала петицию на платформе change.org. Девушка рассказала, что ее дети страдают от аллергии, а сама она как только выходит на улицу начинает кашлять. Петицию подписали 63 человека

Ситуация критическая, дороги никто не моет, утверждает в петиции девушка. От грязного воздуха страдают все новосибирцы. Это подтверждают и педиатры - в городе огромное количество детей с аллергией.

Ранее мэр города заявлял, что вся пыль в городе от стройки четвертого моста, но позже ГК "ВИС" опровергла эту информацию. Колеса техники постоянно моют, да и вообще пыль в городе была и до начала строительства моста. С мнением «ВИС» согласился новосибирский общественник и историк Владимир Кириллов.

«Ещё лет 6 назад я услышал, что наш город называют «пылеград». Сначала возмутился, а потом понял весь смысл этой фразы. Ведь так оно и есть. Новосибирск – чемпион по пыли. К примеру, Чита стоит в окружении гор и там очень пыльно во время дождей. Она просто стекает по дорогам. Но все же там не так критично, как у нас. Ситуация с пылью и грязью возникла в Новосибирске из-за должного контроля за дорожно-хозяйственным сектором. К работе муниципальных ведомств нет должного контроля. Также нет приоритетного видения расходования средств города».

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