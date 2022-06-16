Мэр Новосибирска рассказал о сроках завершения работ на площади Лыщинского

Завершение реконструкции площади Лыщинского напрямую связано с окончанием работ по ремонту проспекта Карла Маркса. Только после обновления главной улицы Левобережья будет закончено благоустройство на прилегающей к ней площади

Точный срок окончания реконструкции площади Лыщинского в Ленинском районе Новосибирска сегодня назвать невозможно, сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами в четверг, 16 июня. По словам главы муниципалитета, завершение ремонтных работ на площади связано с окончанием реконструкции проспекта Карла Маркса. Предполагается, что главную улицу Ленинского района приведут в порядок до конца 2022 года. "Отыгран конкурс, определен подрядчик, предполагаем, что уже в июне он выйдет на эти работы", - сказал Анатолий Локоть.

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