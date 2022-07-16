Автокран вспыхнул в Новосибирске средь бела дня - поднялся столб дыма

Автокран загорелся в Новосибирске на улице Пархоменко

В субботу, 16 июля на левом берегу в Новосибирске вспыхнул автокран. На месте работают пожарные. Об этом проинформировали в ГУ МЧС.

По данным ведомства, все произошло около двух часов дня рядом со стадионом «Сибсельмаш». К моменту прибытия пожарных огонь полностью захватил конструкцию. «Произошел разлив топлива. Через пять минут после прибытия сотрудники МЧС России локализовали возгорание, еще три минуты понадобилось на ликвидацию открытого горения. Площадь горения, предварительно, составила 10 квадратных метров», сообщают в ГУ МЧС. Пострадавших в пожаре нет. Столб едкого дыма заполонил улицу. Напомним, в ночь на субботу, 16 июля на станции Лесная поляна Коченевского района Новосибирской области произошел пожар. Две женщины погибли – хозяин с ожогами в больнице

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter