Автокран вспыхнул в Новосибирске средь бела дня - поднялся столб дыма

Автокран вспыхнул в Новосибирске средь бела дня - поднялся столб дыма
Автокран вспыхнул в Новосибирске средь бела дня - поднялся столб дыма
Вчера, 15:29ГородФото: Медиахолдинг1Mi

Автокран загорелся в Новосибирске на улице Пархоменко

В субботу, 16 июля на левом берегу в Новосибирске вспыхнул автокран. На месте работают пожарные. Об этом проинформировали в ГУ МЧС.

По данным ведомства, все произошло около двух часов дня рядом со стадионом «Сибсельмаш». К моменту прибытия пожарных огонь полностью захватил конструкцию.

«Произошел разлив топлива. Через пять минут после прибытия сотрудники МЧС России локализовали возгорание, еще три минуты понадобилось на ликвидацию открытого горения. Площадь горения, предварительно, составила 10 квадратных метров»,

сообщают в ГУ МЧС.

Пострадавших в пожаре нет. Столб едкого дыма заполонил улицу.

Напомним, в ночь на субботу, 16 июля на станции Лесная поляна Коченевского района Новосибирской области произошел пожар. Две женщины погибли – хозяин с ожогами в больнице

Материалы по теме:
Новосибирскпроисшествияпожар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы