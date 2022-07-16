Дизайн-проект парка им. Кирова утвердила мэрия Новосибирска

Дизайн-проект парка им. Кирова утвердила мэрия Новосибирска
Дизайн-проект парка им. Кирова утвердила мэрия Новосибирска
Вчера, 12:10ГородФото: GREEN.NOVO-SIBIRSK.RU
В парке имени Кирова появится новое колесо обозрения, а вот контактный зоопарк ликвидируют

Утвержденный дизайн-проект реконструкции парка имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска опубликован на сайте "Зеленый Новосибирск". Согласно плану, из зеленой зоны уберут контактный зоопарк – его размещение невозможно в силу требований санитарно-гигиенических норм. В ходе общественного обсуждения принято пожелание местных жителей заменить колесо обозрения. На территории парка высадят пузыреплодник Ред Барон и многолетники Спирея Японская, Литл принцесс, Голден, Диаболо.

Стоимость работ первой очереди реконструкции - около 10 миллионов рублей. Предполагается, что благоустройство начнется в августе и будет завершено в октябре 2022 года.

Материалы по теме:
Новосибирскпаркблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы