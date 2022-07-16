Дизайн-проект парка им. Кирова утвердила мэрия Новосибирска

Утвержденный дизайн-проект реконструкции парка имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска опубликован на сайте "Зеленый Новосибирск". Согласно плану, из зеленой зоны уберут контактный зоопарк – его размещение невозможно в силу требований санитарно-гигиенических норм. В ходе общественного обсуждения принято пожелание местных жителей заменить колесо обозрения. На территории парка высадят пузыреплодник Ред Барон и многолетники Спирея Японская, Литл принцесс, Голден, Диаболо.