Обмеление Оби не приведет к дефициту воды в Новосибирске

Обмеление Оби не приведет к дефициту воды в Новосибирске
Обмеление Оби не приведет к дефициту воды в Новосибирске
Вчера, 13:04ГородФото: Дмитрий Тростников
Низкий уровень воды в реке Обь в черте Новосибирска не влияет на работу городских водозаборов

Обмеление Оби не повлияет на работу систем жизнеобеспечения Новосибирска, завил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.

"Изменение режима работы реки не сказывается на жизнедеятельности города. Системы жизнеобеспечения города никак не пострадали и не страдают сегодня, прежде всего водозабор. При нынешнем уровне воды у нас хороший запас. Водозаборы работают уверенно", - сказал глава муниципалитета.

Малое количество снега в горах Алтая и засуха осенью и весной в регионах Сибири привели к сокращению объема воды в бассейне Оби. Расход воды в реке составляет 67% от нормы.

Новосибирская ГЭС уменьшила сброс воды в нижний бьеф реки Обь. С 14 июля минимальный уровень воды ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня, сообщали ранее в региональном управлении МЧС.

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