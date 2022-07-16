Обмеление Оби не приведет к дефициту воды в Новосибирске

"Изменение режима работы реки не сказывается на жизнедеятельности города. Системы жизнеобеспечения города никак не пострадали и не страдают сегодня, прежде всего водозабор. При нынешнем уровне воды у нас хороший запас. Водозаборы работают уверенно", - сказал глава муниципалитета.