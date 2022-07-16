Обмеление Оби не приведет к дефициту воды в Новосибирске

Обмеление Оби не повлияет на работу систем жизнеобеспечения Новосибирска, завил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами.
"Изменение режима работы реки не сказывается на жизнедеятельности города. Системы жизнеобеспечения города никак не пострадали и не страдают сегодня, прежде всего водозабор. При нынешнем уровне воды у нас хороший запас. Водозаборы работают уверенно", - сказал глава муниципалитета.
Малое количество снега в горах Алтая и засуха осенью и весной в регионах Сибири привели к сокращению объема воды в бассейне Оби. Расход воды в реке составляет 67% от нормы.
Новосибирская ГЭС уменьшила сброс воды в нижний бьеф реки Обь. С 14 июля минимальный уровень воды ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня, сообщали ранее в региональном управлении МЧС.