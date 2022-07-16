В Новосибирске сломали новые бордюры на улице Волочаевской

Новосибирцы пожаловались на поврежденные бордюры, которые совсем недавно установили на улице Волочаевской в рамках комплексного ремонта дорожного полотна

Недавно установленные бордюрные ограждения оказались сломанными на улице Волочаевской в Дзержинском районе Новосибирска. Фото и видео разрушений появились в паблике АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте". "Видимо Волочаевскую ждет судьба улицы Богаткова. Одну перекапывают каждый год, эту будут ремонтировать регулярно", - пишет в комментариях Сергей Нарыжных. "Ну сломали и сломали? Подрядчик выполняет гарантийный ремонт, город ещё ни копейки не заплатил", - делится Евгений Фокин. "Год делали, следующий исправляют косяки. На следующий год и ремонт по плану поди... идиотизм", - возмущается Анна Жданова. Мусор и проблемы с парковкой: что творится на проспекте Маркса в ходе ремонта Ремонт улицы Волочаевской начался в прошлом году, но работы до сих пор не приняты. Реконструкцией занималась компания АО "Новосибирскавтодор". Вскоре были выявлены дефекты при строительстве тротуаров, поднятии смотровых колодцев на проезжей части, устройстве верхнего слоя покрытия на примыканиях. Все недочеты подрядчика обязали устранить за свой счет.

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