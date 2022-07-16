В Новосибирске закупят реагенты против гололеда за 132 млн рублей - что туда входит

В Новосибирске закупят реагенты против гололеда за 132 млн рублей - что туда входит
В Новосибирске закупят реагенты против гололеда за 132 млн рублей - что туда входит
Вчера, 14:16ГородФото: Медиахолдинг1Mi

На реагенты для обработки дорог в Новосибирске потратят 132 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на закупку реагентов для обработки улиц в зимний период. Информацию разместили на сайте госзакупок.

Судя по документации, аукцион проводит Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. Сумма контракта – 132 млн рублей. Заказчик намерен приобрести промышленную соль на сумму 88 млн рублей и песок из отсева горных пород на сумму 44 млн рублей. Из этих материалов сделают смесь, которой будут посыпать дороги в гололёд.

80% реагентов будут поставлены до конца 2022 года, а оставшаяся часть прибудет на базу Дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 до 1 марта 2023 года.

Ранее власти Новосибирска объявили аукцион на закупку 7 снегоуборочных машин к зиме. Стоимость новой техники по контракту составит 92 млн рублей.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы