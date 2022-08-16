«Простой не большой – в десятках минут»: мэру Локтю доложили о потопе 13 августа

«Простой не большой – в десятках минут»: мэру Локтю доложили о потопе 13 августа
«Простой не большой – в десятках минут»: мэру Локтю доложили о потопе 13 августа
Сегодня, 11:53ГородДмитрий ТростниковФото: Паблик АСТ-54 "ВКонтакте"Новосибирцы выкладывали фото затопленных автомобилей в соцсетях 13 августа
Разные оценки затопления дорог в Калининском районе Новосибирска прозвучали на совещании у мэра города 16 августа. Об остановках движения начальник департамента транспорта сказал, что они «не критичны», измерялись «в десятках минут». Мэр Анатолий Локоть потребовал подготовить «техническое решение системной проблемы».

Дороги катастрофически затопило в Калининском районе Новосибирска после ливня 13 августа: пожарные спасли 50 водителей из затопленных автомобилей. Начальник департамента транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии Константин Васильев признал, что ливневая канализация «не в полном объеме справляется со своей работой».

«Когда проходили последние дожди мы были готовы, и вся техника у нас была готова. Мы находились в местах подтоплений, которые мы постоянно контролируем. Вынуждены были даже открывать колодцы, чтобы прием воды производился быстрее, и вода уходила с дороги. Но определенные моменты были с задержкой ухода воды. Но они были не критичны... Простой не такой большой был. Остановки транспорта зачастую у нас не происходит», - доложил Константин Васильев мэру Анатолию Локтю на аппаратном совещании 16 августа, сказав, что паузы «измеряются в минутах, может быть в десятках минут».

Мэр не согласился с его оценкой и назвал проблему «системной». «Второй раз за это лето мы видим подтопление развязки 5-6 микрорайонов, там, где несколько улиц сходятся звездой. Усматриваю следующие причины: мы сделали улицу Мясниковой. И если раньше потоки воды распределялись на грунт, то сейчас они по ул. Мясниковой они как по лотку добавляются к тем, что идут по ул. Курчатова и другим улицам. В результате мы имеем то, что имеем. Это не шуточное дело, когда на час останавливается движение транспорта на этой развязке», - заявил Анатолий Локоть.

Теперь департаменту транспорта и дорожно-устроительного комплекса мэрии совместно с администрацией Калининского района поручено разработать «техническое решение» проблемы.

Развязку в Калининском районе затапливает второй раз за лето
Фото:Паблик АСТ-54 "ВКонтакте"

Увы, как было сказано на совещании, пик строительства ливневой канализации в Новосибирске пришелся на 1970-80-е годы. За последнее десятилетие город сильно вырос, много объектов прибавилось, но ливневая канализация не развивалась такими бурными темпами, как строительство.

Сейчас в хозяйственном ведении МУП «Метро МиР» находится 362 км ливневой канализации. Еще 25 км в стадии оформления в муниципальную собственность, как бесхозные объекты.

Материалы по теме:
2022НовосибирскпогодадорогиавтомобильЛокотьмэрливень#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы